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Ракурс
“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі — кумедна реакція українців і світу / GONI Мемаси

«Оголена» вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі — кумедна реакція українців і світу (ФОТО)

2 бер 2021, 16:58
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Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими, проте своїм зовнішнім виглядом неабияк збурив користувачів соцмереж не лише в Україні, а й за кордоном.

Про свою вакцинацію Зеленський повідомив у Twitter. Прес-служба глави держави оприлюднила фото, де роздягненому по пояс Зеленському вводять вакцину.

Вакцина знову дозволить нам жити без обмежень, — написав Зеленський.

Зеленський справив враження навіть на іноземців.

Будь ласка, Борисе, навіть не думай, тримай сорочку при собі, — британці просять свого прем'єра Бориса Джонсона не роздягатися на публіці.

Користувачі також запитували: «Чому він без сорочки?», «Чому роздягнувся не до трусів?».

Згодом почали з’являтися кумедні меми на «оголену» вакцинацію Зеленського.

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі


“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі

Джерело: Ракурс


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