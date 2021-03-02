“Оголена” вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі — кумедна реакція українців і світу / GONI Мемаси

https://racurs.ua/ua/n151182-ogolena-vakcynaciya-zelenskogo-shvyluvala-socmereji-kumedna-reakciya-ukrayinciv-i-svitu-foto.html

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Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими, проте своїм зовнішнім виглядом неабияк збурив користувачів соцмереж не лише в Україні, а й за кордоном.

Про свою вакцинацію Зеленський повідомив у Twitter. Прес-служба глави держави оприлюднила фото, де роздягненому по пояс Зеленському вводять вакцину.

Вакцина знову дозволить нам жити без обмежень, — написав Зеленський.

Зеленський справив враження навіть на іноземців.

Будь ласка, Борисе, навіть не думай, тримай сорочку при собі, — британці просять свого прем'єра Бориса Джонсона не роздягатися на публіці.

Користувачі також запитували: «Чому він без сорочки?», «Чому роздягнувся не до трусів?».

Згодом почали з’являтися кумедні меми на «оголену» вакцинацію Зеленського.