«Оголена» вакцинація Зеленського схвилювала соцмережі — кумедна реакція українців і світу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151182-ogolena-vakcynaciya-zelenskogo-shvyluvala-socmereji-kumedna-reakciya-ukrayinciv-i-svitu-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими, проте своїм зовнішнім виглядом неабияк збурив користувачів соцмереж не лише в Україні, а й за кордоном.
Про свою вакцинацію Зеленський повідомив у Twitter. Прес-служба глави держави оприлюднила фото, де роздягненому по пояс Зеленському вводять вакцину.
Вакцина знову дозволить нам жити без обмежень, — написав Зеленський.
Зеленський справив враження навіть на іноземців.
Будь ласка, Борисе, навіть не думай, тримай сорочку при собі, — британці просять свого прем'єра Бориса Джонсона не роздягатися на публіці.
Користувачі також запитували: «Чому він без сорочки?», «Чому роздягнувся не до трусів?».
Згодом почали з’являтися кумедні меми на «оголену» вакцинацію Зеленського.