Зеленський про вакцинацію — Стою зараз живий і здоровий

https://racurs.ua/ua/n151228-zelenskyy-pro-vakcynaciu-stou-zaraz-jyvyy-i-zdorovyy.html

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Президент України Володимир Зеленський під час спільного з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем брифінгу для представників ЗМІ у Києві 3 березня прокоментував свій стан після вчорашньої вакцинації вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії.

В Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато охочих вакцинуватися. Важливо на своєму прикладі показувати людям, що це безпечно. Хочу сказати — я стою зараз перед вами, мені здається, живий і здоровий. Я хотів би, щоб вакцинація в Україні відбувалася більш швидкими темпами. Це дуже для нас важливо, темпи зараз не дуже швидкі. Але вакцина є, — зауважив Зеленський.

Президент також нагадав про необхідність усім охочим отримати щеплення від коронавірусу зареєструватися в застосунку «Дія».

На відео після 25 хв:

Нагадаємо, Зеленський 2 березня зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), яку нещодавно доставили з Індії. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими, проте своїм зовнішнім виглядом неабияк збурив користувачів соцмереж не лише в Україні, а й за кордоном.