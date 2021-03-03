Карантинні протести в Україні – мітингують «червоні» області. Фото: Житомир.інфо

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У «червону» зону карантину потрапили Житомирська, Чернівецька та Івано-Франківська області. В цих регіонах підприємці розпочали протести.

У середу, 3 березня, на майдані Корольова, що у Житомирі, під стіни облдержадміністрації підприємці вийшли на мітинг.

Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.

Протестують проти посиленого карантину і в Івано-Франківській області. За інформацією місцевих ЗМІ, мер підтримує людей — каже, що повинні працювати базар і маленькі магазини. Готовий на засіданні виконкому прийняти відповідне рішення.

У Чернівцях підприємці знову вийшли на пікет під будівлю обласної державної адміністрації. Вони протестують проти «червоної» зони карантину і вимагають послабити жорсткі обмеження в регіоні.

За інформацією місцевих ЗМІ, підприємці підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука і голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. У ньому йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

В областях заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 7 березня призупиняє висадку і посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях, а також продаж квитків у цих областях, оскільки вони потрапляють у «червону» зону епіднебезпеки.