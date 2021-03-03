Залізничний локдаун у двох регіонах – «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків

https://racurs.ua/ua/n151206-zaliznychnyy-lokdaun-u-dvoh-regionah-ukrzaliznycya-pryzupynyaie-prodaj-kvytkiv.html

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«Укрзалізниця» з 7 березня призупиняє висадку і посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях, а також продаж квитків у цих областях, оскільки вони потрапляють у «червону» зону епіднебезпеки.

Продаж квитків у цих областях буде припинено з 7 по 12 березня з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці»

Також буде обмежено висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

До 6 березня включно всі пасажири, які мають квитки, можуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею.

Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси починаються о 00.00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень.

При цьому пасажири з квитками до Чернівців, Житомира та інших населених пунктів у цих областях зможуть здійснити висадку і посадку на інших станціях за маршрутом поїзда, якщо ці станції знаходяться за межами «червоної» зони.

Нагадаємо, до «червоної» зони карантину станом на 3 березня віднесли три регіони — Івано-Франківську, Чернівецьку та Житомирську області.