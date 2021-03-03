Железнодорожный локдаун в двух регионах – «Укрзализныця» приостанавливает продажу билетов

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«Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях, а также продажу билетов в этих областях, поскольку они попадают в «красную» зону эпидопасности.

Продажа билетов в этих областях будет приостановлена с 7 до 12 марта с возможностью продления до конца действия усиленного карантина, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге.

Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00.00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

При этом пассажиры с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты в этих областях смогут осуществить высадку и посадку на других станциях по маршруту поезда, если эти станции находятся за пределами «красной» зоны.

Напомним, в «красной» зоне карантина по состоянию на 3 марта оказались три региона — Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.