Коронавирус в Украине — за день обнаружили больше 7 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151200-koronavirus-v-ukraine-za-den-obnarujili-bolshe-7-tys-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 марта, диагностировали 7 тыс. 235 новых случаев инфекции.
Заболели 429 детей и 319 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 3 тыс. 486 человек;
- летальных случаев —185;
- выздоровели — 5 тыс. 118 человек;
- осуществлено тестирований — 85 тыс. 43 (в том числе методом ПЦР — 34 тыс. 945, методом ИФА — 17 тыс. 688).
За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 млн 364 тыс. 705 человек, из них 1 млн 182 тыс. 36 человек выздоровели, а 26 тыс. 397 украинцев умерли от осложнений COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 655 случаев;
- Винницкая область — 577 случаев;
- Волынская область — 211 случаев;
- Днепропетровская область — 238 случаев;
- Донецкая область — 232 случая;
- Житомирская область — 296 случаев;
- Закарпатская область — 479 случаев;
- Запорожская область — 219 случаев;
- Ивано-Франковская область — 640 случаев;
- Киевская область — 427 случаев;
- Кировоградская область — 85 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 403 случая;
- Николаевская область — 197 случаев;
- Одесская область — 309 случаев;
- Полтавская область — 148 случаев;
- Ровенская область — 217 случаев;
- Сумская область — 132 случая;
- Тернопольская область — 343 случая;
- Харьковская область — 394 случая;
- Херсонская область — 40 случаев;
- Хмельницкая область — 295 случаев;
- Черкасская область —130 случаев;
- Черновицкая область — 495 случаев;
- Черниговская область — 59 случаев.
Напомним, Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.