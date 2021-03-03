Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 марта, диагностировали 7 тыс. 235 новых случаев инфекции.

Заболели 429 детей и 319 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 486 человек;

летальных случаев —185;

выздоровели — 5 тыс. 118 человек;

осуществлено тестирований — 85 тыс. 43 (в том числе методом ПЦР — 34 тыс. 945, методом ИФА — 17 тыс. 688).

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 млн 364 тыс. 705 человек, из них 1 млн 182 тыс. 36 человек выздоровели, а 26 тыс. 397 украинцев умерли от осложнений COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 655 случаев;

Винницкая область — 577 случаев;

Волынская область — 211 случаев;

Днепропетровская область — 238 случаев;

Донецкая область — 232 случая;

Житомирская область — 296 случаев;

Закарпатская область — 479 случаев;

Запорожская область — 219 случаев;

Ивано-Франковская область — 640 случаев;

Киевская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 85 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 403 случая;

Николаевская область — 197 случаев;

Одесская область — 309 случаев;

Полтавская область — 148 случаев;

Ровенская область — 217 случаев;

Сумская область — 132 случая;

Тернопольская область — 343 случая;

Харьковская область — 394 случая;

Херсонская область — 40 случаев;

Хмельницкая область — 295 случаев;

Черкасская область —130 случаев;

Черновицкая область — 495 случаев;

Черниговская область — 59 случаев.

Напомним, Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.