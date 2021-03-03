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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — за день обнаружили больше 7 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)

3 мар 2021, 09:05
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 марта, диагностировали 7 тыс. 235 новых случаев инфекции.

Заболели 429 детей и 319 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 3 тыс. 486 человек;
  • летальных случаев —185;
  • выздоровели — 5 тыс. 118 человек;
  • осуществлено тестирований — 85 тыс. 43 (в том числе методом ПЦР — 34 тыс. 945, методом ИФА — 17 тыс. 688).

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 млн 364 тыс. 705 человек, из них 1 млн 182 тыс. 36 человек выздоровели, а 26 тыс. 397 украинцев умерли от осложнений COVID-19.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.


Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 655 случаев;
  • Винницкая область — 577 случаев;
  • Волынская область — 211 случаев;
  • Днепропетровская область — 238 случаев;
  • Донецкая область — 232 случая;
  • Житомирская область — 296 случаев;
  • Закарпатская область — 479 случаев;
  • Запорожская область — 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 640 случаев;
  • Киевская область — 427 случаев;
  • Кировоградская область — 85 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 403 случая;
  • Николаевская область — 197 случаев;
  • Одесская область — 309 случаев;
  • Полтавская область — 148 случаев;
  • Ровенская область — 217 случаев;
  • Сумская область — 132 случая;
  • Тернопольская область — 343 случая;
  • Харьковская область — 394 случая;
  • Херсонская область — 40 случаев;
  • Хмельницкая область — 295 случаев;
  • Черкасская область —130 случаев;
  • Черновицкая область — 495 случаев;
  • Черниговская область — 59 случаев.

Напомним, Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield. Президент вакцинировался в зоне ООС вместе с военными.

Источник: Ракурс


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