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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — за день виявили понад 7 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

3 бер 2021, 09:05
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 березня, діагностували 7 тис. 235 нових випадків інфекції.

Захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 486 осіб;
  • летальних випадків — 185;
  • одужало — 5 тис. 118 осіб;
  • здійснено тестувань — 85 тис. 43 (зокрема методом ПЛР — 34 тис. 945, методом ІФА — 17 тис. 688).

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 млн 364 тис. 705 осіб, з них 1 млн 182 тис. 36 осіб одужали, а 26 тис. 397 людей померли від ускладнень COVID-19.

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 655 випадків;
  • Вінницька область — 577 випадків;
  • Волинська область — 211 випадків;
  • Дніпропетровська область — 238 випадків;
  • Донецька область — 232 випадки;
  • Житомирська область — 296 випадків;
  • Закарпатська область — 479 випадків;
  • Запорізька область — 219 випадків;
  • Івано-Франківська область — 640 випадків;
  • Київська область — 427 випадків;
  • Кіровоградська область — 85 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Львівська область — 403 випадки;
  • Миколаївська область — 197 випадків;
  • Одеська область — 309 випадків;
  • Полтавська область — 148 випадків;
  • Рівненська область — 217 випадків;
  • Сумська область — 132 випадки;
  • Тернопільська область — 343 випадки;
  • Харківська область — 394 випадки;
  • Херсонська область — 40 випадків;
  • Хмельницька область — 295 випадків;
  • Черкаська область — 130 випадків;
  • Чернівецька область — 495 випадків;
  • Чернігівська область — 59 випадків.

Нагадаємо, Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.

Джерело: Ракурс


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