Коронавірус в Україні — за день виявили понад 7 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151200-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-ponad-7-tys-novyh-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 березня, діагностували 7 тис. 235 нових випадків інфекції.
Захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 3 486 осіб;
- летальних випадків — 185;
- одужало — 5 тис. 118 осіб;
- здійснено тестувань — 85 тис. 43 (зокрема методом ПЛР — 34 тис. 945, методом ІФА — 17 тис. 688).
За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 млн 364 тис. 705 осіб, з них 1 млн 182 тис. 36 осіб одужали, а 26 тис. 397 людей померли від ускладнень COVID-19.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 655 випадків;
- Вінницька область — 577 випадків;
- Волинська область — 211 випадків;
- Дніпропетровська область — 238 випадків;
- Донецька область — 232 випадки;
- Житомирська область — 296 випадків;
- Закарпатська область — 479 випадків;
- Запорізька область — 219 випадків;
- Івано-Франківська область — 640 випадків;
- Київська область — 427 випадків;
- Кіровоградська область — 85 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Львівська область — 403 випадки;
- Миколаївська область — 197 випадків;
- Одеська область — 309 випадків;
- Полтавська область — 148 випадків;
- Рівненська область — 217 випадків;
- Сумська область — 132 випадки;
- Тернопільська область — 343 випадки;
- Харківська область — 394 випадки;
- Херсонська область — 40 випадків;
- Хмельницька область — 295 випадків;
- Черкаська область — 130 випадків;
- Чернівецька область — 495 випадків;
- Чернігівська область — 59 випадків.
Нагадаємо, Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.