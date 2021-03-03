Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151200-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-ponad-7-tys-novyh-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 2 березня, діагностували 7 тис. 235 нових випадків інфекції.

Захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 486 осіб;

летальних випадків — 185;

одужало — 5 тис. 118 осіб;

здійснено тестувань — 85 тис. 43 (зокрема методом ПЛР — 34 тис. 945, методом ІФА — 17 тис. 688).

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 млн 364 тис. 705 осіб, з них 1 млн 182 тис. 36 осіб одужали, а 26 тис. 397 людей померли від ускладнень COVID-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 655 випадків;

Вінницька область — 577 випадків;

Волинська область — 211 випадків;

Дніпропетровська область — 238 випадків;

Донецька область — 232 випадки;

Житомирська область — 296 випадків;

Закарпатська область — 479 випадків;

Запорізька область — 219 випадків;

Івано-Франківська область — 640 випадків;

Київська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 85 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Львівська область — 403 випадки;

Миколаївська область — 197 випадків;

Одеська область — 309 випадків;

Полтавська область — 148 випадків;

Рівненська область — 217 випадків;

Сумська область — 132 випадки;

Тернопільська область — 343 випадки;

Харківська область — 394 випадки;

Херсонська область — 40 випадків;

Хмельницька область — 295 випадків;

Черкаська область — 130 випадків;

Чернівецька область — 495 випадків;

Чернігівська область — 59 випадків.

Нагадаємо, Зеленський зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. Президент вакцинувався в зоні ООС разом із військовими.