COVID-спалах на Прикарпатті – в обласній лікарні закінчилися місця для хворих. Фото: Facebook

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Коронавірус в Івано-Франківській області не відступає — в обласній клінічній лікарні закінчились місця для госпіталізації хворих з COVID-19.

Станом на завершення дня 2 березня у закладі перебуває 183 пацієнтів із COVID-19, з них 72 — на кисні й десять у реанімації. Про це повідомили на офіційній сторінці лікарні у Facebook.

Упродовж доби приймаємо в середньому три десятки осіб з вірусною інфекцією або ж з підозрою на неї. Останні два тижні лікарня дійсно переповнена й місць для госпіталізації вже не залишилось. При цьому щодня наші лікарі працюють з неймовірним навантаженням, іноді аж до повного виснаження. Направду важко як морально, так і фізично, — розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги Іванна Васкул.

У палатах відділення пульмонології та алергології тиждень поспіль розташовують по п’ять пацієнтів. За словами завідувачки Лідії Мигович, більшість пацієнтів з легеневим фіброзом.

Це непросте ускладнення, якого раніше не було. Багато кисневозалежних пацієнтів, а деякі вже кілька місяців у важкому стані, — розповіла Мигович.

Більшість працівників цього відділення теж перенесли коронавірус, рятуючи пацієнтів. До слова, вже найближчими днями вакцинацію пройдуть лікарі всіх відділень.

Нагадаємо, у шести областях України станом 2 березня перевищено показник госпіталізацій.