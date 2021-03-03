COVID-вспышка на Прикарпатье — в областной больнице закончились места для больных. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n151199-covid-vspyshka-na-prikarpate-v-oblastnoy-bolnice-zakonchilis-mesta-dlya-bolnyh-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Ивано-Франковской области не отступает — в областной клинической больнице закончились места для госпитализации больных СОVID-19.

По состоянию на завершение дня 2 марта в заведении находится 183 COVID-пациентов, из них 72 — на кислороде и десять в реанимации. Об этом сообщили на официальной странице больницы в Facebook.

За сутки принимаем в среднем три десятка человек с вирусной инфекцией или с подозрением на нее. Последние две недели больница переполнена и мест для госпитализации уже не осталось. При этом ежедневно наши врачи работают с большими нагрузками, иногда вплоть до полного истощения. Врачам тяжело как морально, так и физически, — рассказала заведующая отделением неотложной медицинской помощи Иванна Васкул.

В палаты отделения пульмонологии и аллергологии неделю подряд попадает по пять пациентов. По словам заведующей Лидии Мигович, большинство пациентов с легочным фиброзом.

Это непростое осложнение, которого раньше не было. Много кислородозависимых пациентов, а некоторые уже несколько месяцев в тяжелом состоянии, — рассказала Мигович.

Большинство работников этого отделения заразились коронавирусом, спасая пациентов. К слову, уже в ближайшие дни вакцинацию пройдут врачи всех отделений.

Напомним, в шести областях Украины по состоянию на 2 марта превышен показатель госпитализаций.