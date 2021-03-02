3 марта праздник завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151198-3-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-dikoy-prirody.html

Ракурс

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Этот праздник был создан в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Именно эта дата связана с событием 1973 года, когда в Вашингтоне была подписана одна из крупнейших сделок по охране дикой природы — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITEС).

Отмечают эту дату с целью привлечь внимание общества к ценности и разнообразию дикой природы, напомнить о необходимости усилить борьбу с преступлениями против нее, а особенно с браконьерством.

К Конвенции присоединилось почти 180 государств, в том числе и Украина, с 1999 года. Под международной охраной сегодня находится около 5 тыс. 600 видов животных и более 30 тыс. видов растений. Объектами регулирования конвенции являются не только живые животные и растения, а также погибшие и их останки.

В этот день произошло:

1669 — гетьман Демьян Многогрешный заключил соглашение с московскими послами (Глуховские статьи), которая ограничивала казацкую автономию и не позволяла Украине вести самостоятельную внешнюю политику;

1802 — в Вене опубликовали «Лунную сонату» Бетховена;

1861 — российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права;

1866 — в Киеве открыли публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);

1875 — «день рождения» канадского хоккея. В Монреале состоялся первый организованный хоккейный матч;

1875 — в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе;

1915 — в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов — «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита;

1917 — 3−4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР);

1918 — согласно Берестейскому миру советская Россия признала независимость Украины;

1931 — Президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение «звездно-полосатый флаг», написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны и положенное на мелодию популярной английской песни «To Anacreon in Heaven», официальным гимном США;

1945 — уничтожение отделом польской Армии Крайовой украинского мирного населения села Павлокома;

1952 — утвержден генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;

1978 — на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки американского актера Чарли Чаплина; они были найдены спустя 11 недель вблизи Женевского озера;

1994 — Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

В этот день родились: