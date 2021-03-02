Ракурсhttps://racurs.ua/
3 марта праздник завтра. Фото: Istock
3 марта отмечается Всемирный день дикой природыhttps://racurs.ua/n151198-3-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-dikoy-prirody.htmlРакурс
3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Этот праздник был создан в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Именно эта дата связана с событием 1973 года, когда в Вашингтоне была подписана одна из крупнейших сделок по охране дикой природы — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITEС).
Отмечают эту дату с целью привлечь внимание общества к ценности и разнообразию дикой природы, напомнить о необходимости усилить борьбу с преступлениями против нее, а особенно с браконьерством.
К Конвенции присоединилось почти 180 государств, в том числе и Украина, с 1999 года. Под международной охраной сегодня находится около 5 тыс. 600 видов животных и более 30 тыс. видов растений. Объектами регулирования конвенции являются не только живые животные и растения, а также погибшие и их останки.
В этот день произошло:
- 1669 — гетьман Демьян Многогрешный заключил соглашение с московскими послами (Глуховские статьи), которая ограничивала казацкую автономию и не позволяла Украине вести самостоятельную внешнюю политику;
- 1802 — в Вене опубликовали «Лунную сонату» Бетховена;
- 1861 — российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права;
- 1866 — в Киеве открыли публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);
- 1875 — «день рождения» канадского хоккея. В Монреале состоялся первый организованный хоккейный матч;
- 1875 — в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе;
- 1915 — в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов — «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита;
- 1917 — 3−4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР);
- 1918 — согласно Берестейскому миру советская Россия признала независимость Украины;
- 1931 — Президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение «звездно-полосатый флаг», написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны и положенное на мелодию популярной английской песни «To Anacreon in Heaven», официальным гимном США;
- 1945 — уничтожение отделом польской Армии Крайовой украинского мирного населения села Павлокома;
- 1952 — утвержден генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;
- 1978 — на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки американского актера Чарли Чаплина; они были найдены спустя 11 недель вблизи Женевского озера;
- 1994 — Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
В этот день родились:
- 1811 — Антон Могильницкий, украинский писатель, общественный и политический деятель, греко-католический священник;
- 1831 — Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов;
- 1845 — Кантор Георг Фердинанд, немецкий математик, основоположник теории множеств, ставшей краеугольным камнем в математике;
- 1847 — Александр Грем Белл, американский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения;
- 1862 — Бекетов Алексей Николаевич, украинский архитектор и педагог. Сын основателя физико-химической науки Николая Бекетова, зять Алексея Алчевского;
- 1888 — Наталена Королева, украинская писательница. В своих сочинениях обрабатывала исторические и библейские темы;
- 1899 — Юрий Олеша, прозаик, драматург, поэт, сатирик, киносценарист. Одна из ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х;
- 1911 — Джин Харлоу, американская киноактриса, звезда 1930-х годов, известная по прозвищу «Платиновая блондинка»;
- 1919 — Погорелов, украинский математик;
- 1942 — Йон Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров Декабрьской революции (1989), президент Румынии (1989−96, с 2000 г.)
- 1977 — Китинг Ронан, ирландский поп-певец, вокалист группы «Boyzone»;
- 1982 — Аида Николайчук, украинская певица, победитель главного вокального конкурса Украины «Икс-Фактор».
.