Арсен Аваков. Фото: УП

https://racurs.ua/n151197-avakov-rasskazal-chto-dumaet-o-legalizacii-kannabisa-video.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил, что он не против использования каннабиноидов в медицинских целях, но категорически против легализации марихуаны.

По его словам, марихуана — это дорога к тяжелым наркотикам. Об этом он заявил в интервью YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Так, министр внутренних дел считает, что каннабиноиды по рецепту, которые являются вытяжкой из марихуаны и присутствуют в таблетках — допустимы, поскольку выдаются по электронному рецепту в случаях, когда человеку нужно облегчить боль.

Но я категорически против, чтобы позволить выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать, — сказал Аваков.

Напомним, ранее мы сообщали, что законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности» в парламент подала нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина.