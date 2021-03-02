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Ракурс
Аваков. Фото: УП

Аваков розповів, що думає про легалізацію канабісу (ВІДЕО)

2 бер 2021, 22:01
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, заявив, що він не проти використання канабіноїдів у медичних цілях, але категорично проти легалізації марихуани.

За його словами, марихуана — це дорога до важких наркотиків. Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

Так, міністр внутрішніх справ вважає, що канабіноїди за рецептом, які є витяжкою з марихуани та присутні у таблетках — допустимі, оскільки видаються за електронним рецептом у випадках, коли людині потрібно полегшити біль.


Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщики марихуани й за необхідності покурювати, — сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Верховній Раді. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості» до парламенту подала нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина.

Джерело: Ракурс


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