Санкції проти Росії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151196-hto-z-rosiyan-pidpav-pid-novi-sankciyi-ssha-perelik.html

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Санкції проти Росії запровадили у США. Сім російських чиновників потрапили до санкційного списку у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Серед них очільник ФСБ Росії та генпрокурор. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що відтепер російські чиновники не мають права мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції.

Санкції ініціювали проти:

директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова;

голови управління адміністрації президента з внутрішньої політики Росії Андрія Ярина;

першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка;

заступників міністра оборони Росії Олексія Криворучко і Павла Попова;

глави ФСВП Росії Олександра Калашникова;

генпрокурора Росії Ігоря Краснова.

І трьох організацій:

27-й науковий центр Міноборони;

33-й центральний НДІ Міноборони;

НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові санкції проти Росії цього тижня запровадить Адміністрація президента США Джо Байдена у відповідь на отруєння і переслідування опозиціонера Олексія Навального. Санкції Вашингтона будуть синхронізовані з обмежувальними заходами, які готує Брюссель.