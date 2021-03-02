Ведмеді прокинулися зі сплячки на Львівщині та потрапили на відео

Ведмеді. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n151195-vedmedi-prokynulysya-zi-splyachky-na-lvivschyni-ta-potrapyly-na-video.html

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Ведмеді на Львівщині прокинулися після сплячки в ведмежому притулку «Домажир», що знаходиться під Львовом.

Представники притулку розповіли, що вперше за кілька років в зимову сплячку впали всі 22 ведмеді. За словами директора притулку Ігоря Николина, це свідчить про те, що в наближених до природних умовах у ведмедів відновлюються інстинкти. Про це повідомляє «Суспільне».



У зв’язку з пробудженням звірів в притулку оголосили благодійну акцію. Відвідувачі можуть принести овочі і фрукти, і разом з персоналом погодувати ведмедів, які прокинулися після зимової сплячки. Зараз у притулку готують нові вольєри. Там зможуть прийняти ще вісім ведмедів.



Вони виходять з цього сну фізіологічно, у них обмін речовин змінюється. Перші дні вони практично нічого не їдять. Єдине, що ми можемо собі дозволити — то вони шукають корінці, а ми можемо їх підгодовувати якими свіжими фруктами, зокрема, яблуками. Тому ми оголосили таку акцію «Принеси яблучко — нагодуй ведмедика», — розповів директор притулку.





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