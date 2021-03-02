Кличко виграв у «1+1» позов щодо фейків в програмі Дубінського

Віталій Кличко. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151194-klychko-vygrav-u-1-1-pozov-schodo-feykiv-v-programi-dubinskogo.html

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Віталій Кличко, очільник Києва, виграв позов до каналу «1+1» щодо програми «Гроші» Олександра Дубінського, де була оприлюднена неправдива інформація

Згідно з рішенням, канал повинен спростувати інформацію про Кличка і видалити її з усіх пов’язаних з нею інформаційних ресурсів. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Мер Києва Віталій Кличко виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1» про захист честі, гідності та ділової репутації. Згідно з текстом рішення, позов мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року — після виходу в ефір «Студії 1+1» програми «Гроші» Олександра Дубинського. Суддя Наталя Ларіонова позов задовольнила частково.

Суд визнав інформацію у сюжеті каналу «1+1» «Як крадуть у киян, або схеми Кличка на МАФах» від 24 червня 2019 року недостовірною та такою, що порушує честь, гідність, ділову репутацію Кличка і Білоцерковця.

У сюжеті мова йшла про те, що Кличко і керівник Департаменту міського доброустрою Дмитро Білоцерковець нібито заробляють на кіосках у столиці, а МАФи «незгодних» демонтують. У програмі заявляли, що власники МАФів нібито платять «смотрящим» від 7 до 30 тис. грн щомісяця.

Суд зобов’язав «Студію 1+1» спростувати недостовірну інформацію відносно Кличка та Білоцерковця, а також видалити сюжет з сайту «1+1», YouTube каналу «1+1» та соцмережі Facebook. Суд також постановив стягнути з «1+1» на користь Білоцерковця 50 тис. грн для відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський, народний депутат від «Слуги народу» та колишній телеведучий, під час Революції Гідності створював фейки проти Майдану на замовлення оточення екс-президента Віктора Януковича. За сприянням колишнього міністра доходів Олександра Клименка, Дубінський створив план з 20 заходів, серед яких були вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування.