IPhone. Фото: The Verge

https://racurs.ua/ua/n151193-novi-smartfony-apple-zalyshatsya-bez-chubchyka-foto.html

Ракурс

Apple iPhone 2021 року може позбавитися «чубчика» — виїмки в екрані, та отримати більш високу частоту оновлення.

Нова лінійка iPhone 13 складатиметься з тих самих моделей, що й iPhone 12, а це означає, що попри повідомлення про погані продажі iPhone 12 mini, міні-смартфон усе ще може дістати нову версію цього року. Про це повідомляє The Verge.

Дві моделі iPhone 13 Pro також отримають екрани з частотою оновлення 120 Гц завдяки технології LTPO, що нарешті зрівняє екран iPhone з екранами багатьох флагманів Android.





Усі моделі iPhone 13 матимуть меншу виїмку, але вона все ще збережеться. Принаймні деякі з моделей iPhone 2022 року матимуть дисплей з отвором, який може бути схожий на багато телефонів Android, такі як Samsung Galaxy S21 й телефони Google Pixel.

Однак, крім селфі-камери, виїмка iPhone зараз містить компоненти, що використовуються для системи біометричної аутентифікації Apple Face ID, тому поки невідомо, чи збережеться цей інструмент.

Пристрої iPhone 13 матимуть порт Lightning, модем Qualcomm Snapdragon X60 (який є кроком уперед у порівнянні з модемом X55 в iPhone 12) й отримають більшу місткість акумулятора, ніж iPhone 12. У розробці також перебуває новий iPhone SE, який буде підтримувати 5G і дістане покращений процесор. Очікується, що цей новий SE буде мати такий самий розмір, як і поточна модель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Apple, американська компанія-виробник техніки, може зняти з виробництва одну зі своїх найбільш незвичайних моделей. Є ймовірність, що вже в другому кварталі 2021 року Apple припинить виробництво iPhone 12 mini.