IPhone. Фото: The Verge

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Apple iPhone 2021 года может избавиться от «челки» — выемки на экране, и получить более высокую частоту обновления.

Новая линейка iPhone 13 будет состоять из тех же моделей, что и iPhone 12, а это значит, что несмотря на сообщение о плохих продажах iPhone 12 mini, мини-смартфон все еще может получить новую версию в этом году. Об этом сообщает The Verge.

Две модели iPhone 13 Pro также получат экраны с частотой обновления 120 Гц благодаря технологии LTPO, что наконец уравняет экран iPhone с экранами многих флагманов Android.



Все модели iPhone 13 будут иметь гораздо более маленькую выемку, но она все еще сохранится. По крайней мере некоторые из моделей iPhone 2022 года будут иметь дисплей с отверстием, который может быть похож на многие телефоны Android, такие как Samsung Galaxy S21 и телефоны Google Pixel.

Однако, кроме селфи-камеры, выемка iPhone сейчас содержит компоненты, используемые для системы биометрической аутентификации Apple Face ID, поэтому пока неизвестно, сохранится ли этот инструмент.

Устройства iPhone 13 будут иметь порт Lightning, модем Qualcomm Snapdragon X60 (который является шагом вперед по сравнению с модемом X55 в iPhone 12) и получат большую емкость аккумулятора, чем iPhone 12.

В разработке также находится новый iPhone SE, который будет поддерживать 5G и получит улучшенный процессор. Ожидается, что этот новый SE будет иметь такой же размер, как и текущая модель.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple, американская компания-производитель техники, может снять с производства одну из своих самых необычных моделей. Есть вероятность, что уже во втором квартале 2021 года Apple прекратит производство iPhone 12 mini.