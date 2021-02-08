Apple. Фото: Istock

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Ракурс

Apple, американская компания-производитель техники, может снять с производства одну из своих самых необычных моделей.

Есть вероятность, что уже во втором квартале 2021 года Apple прекратит производство iPhone 12 mini. Об этом сообщает Business Insider.

Сообщается, что Apple сократит производство iPhone 12 и iPhone 12 mini на 9 и 11 млн единиц соответственно. Кроме того, оказалось, что спрос на iPhone 12 mini оказался настолько слабым, что уже во втором квартале 2021 года Apple может полностью свернуть производство компактного флагмана и сконцентрироваться на производстве «старших» моделей.

Также известно, что производство iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro наоборот будет увеличено на 11 и 2 млн единиц соответственно. Аналитики ожидают увеличение на 8 млн единиц производства популярного и менее дорогого iPhone 11.

Отметим, что грядущая линейка iPhone 13 будет выпущена только во второй половине года. В 2021 году Apple планирует произвести 80−90 млн единиц смартфонов линейки iPhone 13, а это больше, чем запланированное производство iPhone 12 во второй половине 2020 года — 76 млн единиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple выплатит 113 млн долл. из-за искусственного замедления старых айфонов. Возмещение выплатят 33 штатам, чтобы они отозвали судебный иск. Власти обвиняют компанию в преднамеренном замедлении процессоров старых телефонов, чтобы замаскировать проблемы с аккумуляторами.