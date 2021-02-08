ОАСК отказал Тупицкому в иске против госохраны

Тупицкий. Фото: BBC

https://racurs.ua/n150136-oask-otkazal-tupickomu-v-iske-protiv-gosohrany.html

Ракурс

Александр Тупицкий, отстраненный глава Конституционного суда (КСУ), получил отказ в обеспечении иска против Управления государственной охраны.

В действиях охраны не нашли признаков преступления. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что Окружной административный суд города Киева (ОАСК) рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить госохране совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий главы КСУ.

8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК принял отказ в удовлетворении иска, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. В суде отметили, что Тупицкий не предоставил надлежащих доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам к принятию решения по данному делу.

По мнению суда, применения выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Тупицкий получил сразу два административных протокола, которые на него составил глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков. Судья получил админпротокол за незадекларированную участок в Крыму, полученную по законодательству государства-оккупанта и из-за конфликта интересов.