ОАСК відмовив Тупицькому у позові проти держохорони

Тупицький. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n150136-oask-vidmovyv-tupyckomu-u-pozovi-proty-derjohorony.html

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Олександр Тупицький, відсторонений очільник Конституційного суду (КСУ), отримав відмову у забезпеченні позову до Управління державної охорони.

У діях охорони не знайшли ознак злочину. Про це повідомила прес-служба ОАСК.

Повідомляється, що Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити держохороні вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень очільника КСУ.

8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив відмову у задоволенні позову, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. В суді зазначили, що Тупицький не надав належних доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Тупицький дістав одразу два адміністративні протоколи, які на нього склав голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков. Суддя отримав адмінпротокол через незадекларовану ділянку в Криму, отриману за законодавством держави-окупанта та через конфлікт інтересів.