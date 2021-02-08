Apple. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150137-apple-moje-znyaty-z-vyrobnyctva-naynezvychnishyy-iphone-foto.html

Ракурс

Apple, американська компанія-виробник техніки, може зняти з виробництва одну зі своїх найбільш незвичайних моделей.

Є ймовірність, що вже в другому кварталі 2021 року Apple припинить виробництво iPhone 12 mini. Про це повідомляє Business Insider.

Повідомляється, що Apple скоротить виробництво iPhone 12 й iPhone 12 mini на 9 і 11 млн одиниць відповідно. Крім того, виявилося, що попит на iPhone 12 mini настільки слабкий, що вже в другому кварталі 2021 року Apple може повністю згорнути виробництво компактного флагмана і сконцентруватися на виробництві «старших» моделей.



Також відомо, що виробництво iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro навпаки буде збільшено на 11 і 2 млн одиниць відповідно. Аналітики очікують збільшення на 8 млн одиниць виробництва популярного і менш дорогого iPhone 11.

Зазначимо, що майбутня лінійка iPhone 13 буде випущена тільки в другій половині року. У 2021 році Apple планує провести 80−90 млн одиниць смартфонів лінійки iPhone 13, а це більше, ніж заплановане виробництво iPhone 12 в другій половині 2020 року — 76 млн одиниць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Apple виплатить 113 млн дол. через штучне уповільнення старих айфонів. Відшкодування виплатять 33 штатам, щоб вони відкликали судовий позов. Влада звинувачує компанію в навмисному уповільненні процесорів старих телефонів, щоб замаскувати проблеми з акумуляторами.