Санкции против Медведчука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151192-ugodit-baydenu-sankciyami-protiv-medvedchuka-pytalsya-zelenskiy-ft.html

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Санкции против Медведчука, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины, частично является попыткой президента Владимира Зеленского снискать расположение администрации нового президента США Джо Байдена.

Аналитики называют это важнейшим изменением политики Зеленского с момента инаугурации. Об этом сообщает Financial Times.

Санкции против Медведчука и связанных с ним телеканалов дают украинцам надежду на новые меры против олигархов, считают в издании. В то же время в СНБО намекают, что действительно готовят новые санкции. До введения этих санкций против Медведчука и его соратников, Зеленский не делал решительных действий в борьбе с олигархами, хоть его и избрали президентом за обещания «сломать систему» ​​захвата государства кучкой олигархов.

В частности, правительство Зеленского не придерживалось требований Международного валютного фонда (МВФ) об открытии уголовных производств против олигарха Игоря Коломойского в деле «ПриватБанка». Однако 23 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении трем бывшим высшим должностным лицам «ПриватБанка». Именно это повысило надежду на то, что в дальнейшем правительство Зеленского может взяться за Коломойского и его партнеров.

Эти действия также могут понравиться администрации Джо Байдена, считают в FT. Федеральная служба безопасности США считает Коломойского причастным к возможному отмыванию средств «ПриватБанка» через коммерческую и промышленную собственность, а Медведчук находится под американскими санкциями за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что топ-фигурант дела «ПриватБанка» хотел бежать из Украины. Самолет с бывшим банкиром посадили под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко.