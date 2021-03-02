Админпротоколы по Тупицкому направили в суд

Тупицкий. Фото: PEP

https://racurs.ua/n151191-adminprotokoly-po-tupickomu-napravili-v-sud.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Александр Тупицкий, отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ), понесет наказание за владение участком в оккупированном Крыму, который был приобретен по законодательству страны-оккупанта.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд протоколы административного производства. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Глава НАПК направил материалы в Голосеевский суд Киева. Дата и время заседаний пока неизвестны. Протоколы по делу были составлены 8 февраля этого года.

Как известно, на Александра Тупицкого составили два административных протокола по признакам коррупции. В частности, протоколы касаются незадекларированного участка в оккупированном Крыму и конфликта интересов.

Еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос, чтобы он объяснил, почему не указал в декларации участок в Крыму, который был оформлен по российскому законодательству. Уже 27 октября КСУ признал неконституционным право НАПК составлять админпротоколы, что свидетельствует о том, что Тупицкий действовал в условиях конфликта интересов. После того как Верховная Рада возобновила это право, НАПК составило на него два протокола.

Напомним, ранее мы сообщали, что Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в иске против госохраны. Отстраненный глава КСУ обвинял госохрану в препятствовании выполнению служебных обязанностей.