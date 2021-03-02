Адмінпротоколи щодо Тупицького направили до суду

Тупицький. Фото: PEP

https://racurs.ua/ua/n151191-adminprotokoly-schodo-tupyckogo-napravyly-do-sudu.html

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Боротьба з корупцією в Україні триває. Олександр Тупицький, відсторонений очільник Конституційного суду України (КСУ), понесе покарання за володіння ділянкою в окупованому Криму, яка була придбана за законодавством окупанта.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протоколи адміністративного провадження. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Очільник НАЗК направив матеріали в Голосіївський суд Києва. Дата та час засідань поки невідомі. Протоколи у справі були складені 8 лютого цього року.

Як відомо, на Олександра Тупицького в НАЗК склали два адміністративні протоколи за ознаками корупції. Зокрема, за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів. Ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицкому запит, щоб він пояснив, чому не вказав у декларації ділянку в Криму, що була оформлена за законодавством Росії.



Вже 27 жовтня КСУ визнав неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи, що свідчить про те, що Тупицький діяв в умовах конфлікту інтересів. Після того, як Верховна рада відновила це право, НАЗК склало на нього два протоколи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Окружний адміністративний суд Києва відмовив Тупицькому у позові проти держохорони. Відсторонений очільник КСУ звинувачував держохорону у перешкоджанні виконанню службових обов’язків.