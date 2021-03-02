Сім газзбутів і облгаз оштрафують — НКРЕКП назвала порушників

Сім газзбутів і облгаз оштрафують — НКРЕКП назвала порушниківhttps://racurs.ua/ua/n151190-sim-gazzbutiv-i-oblgaz-oshtrafuut-nkrekp-nazvala-porushnykiv.htmlРакурс
Сім газзбутів і облгаз може оштрафувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами «тарифної» перевірки через порушення правил постачання газу.
Це випливає з порядку денного засідання енергетичного регулятора на 5 березня, оприлюдненого на сайті НКРЕКП.
Так, НКРЕКП має намір оштрафувати:
ТОВ «Київоблгаз Збут»;
ТОВ «Поліссягаз»;
ТОВ «Газопостачсервіс»;
ТОВ «Газовик»;
ТОВ «Кременчукгаз-постачання»;
ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз».
Найбільший штраф — 850 тис. грн — може бути накладено на ТОВ «Кременчукгаз-постачання» та ПрАТ «Мелітопольгаз». Очікується, що на 425 тис. грн оштрафують ДП «Шепетівкагаз» та ТОВ «Поліссягаз». ТОВ «Азовгаз» можуть оштрафувати на 102 тис. грн за повторне порушення, що полягає у недотриманні строків розміщення на своєму сайті інформації про ціну газу для населення на наступний період.
Нагадаємо, 12 лютого НКРЕКП вперше анулювала ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу компанії — постачальнику природного газу.