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Сім газзбутів і облгаз оштрафують — НКРЕКП назвала порушників

Сім газзбутів і облгаз оштрафують — НКРЕКП назвала порушників

2 бер 2021, 18:22
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Сім газзбутів і облгаз може оштрафувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами «тарифної» перевірки через порушення правил постачання газу.

Це випливає з порядку денного засідання енергетичного регулятора на 5 березня, оприлюдненого на сайті НКРЕКП.

Так, НКРЕКП має намір оштрафувати:

  • ТОВ «Київоблгаз Збут»;

  • ТОВ «Поліссягаз»;

  • ТОВ «Газопостачсервіс»;

  • ТОВ «Газовик»;

  • ТОВ «Кременчукгаз-постачання»;

  • ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз».


Найбільший штраф — 850 тис. грн — може бути накладено на ТОВ «Кременчукгаз-постачання» та ПрАТ «Мелітопольгаз». Очікується, що на 425 тис. грн оштрафують ДП «Шепетівкагаз» та ТОВ «Поліссягаз». ТОВ «Азовгаз» можуть оштрафувати на 102 тис. грн за повторне порушення, що полягає у недотриманні строків розміщення на своєму сайті інформації про ціну газу для населення на наступний період.

Нагадаємо, 12 лютого НКРЕКП вперше анулювала ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу компанії — постачальнику природного газу.

Джерело: Ракурс


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