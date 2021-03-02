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Ракурс
Семь газсбытов и облгаз оштрафуют — НКРЭКУ назвала нарушителей

Семь газсбытов и облгаз оштрафуют — НКРЭКУ назвала нарушителей

2 мар 2021, 18:22
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Семь газсбытов и облгаз может оштрафовать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по результатам «тарифной» проверки в ответ на нарушение правил поставки газа.

Это указано в повестке дня заседания энергетического регулятора на 5 марта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.

Так, НКРЭКУ намерена оштрафовать:

  • ООО «Киевоблгаз Сбыт»;

  • ООО «Полиссягаз»;

  • ООО «Газопостачсервис»;

  • ООО «Газовик»;

  • ООО «Кременчукгаз снабжение»;

  • ГП «Шепетовкагаз» ПАО «Шепетовкагаз».


Самый большой штраф — 850 тыс. грн — может быть наложен на ООО «Кременчукгаз снабжение» и ЧАО «Мелитопольгаз». Ожидается, что на 425 тыс. грн оштрафуют ГП «Шепетовкагаз» и ООО «Полиссягаз». ООО «Азовгаз» могут оштрафовать на 102 тыс. грн за повторное нарушение, заключающееся в несоблюдении сроков размещения на своем сайте информации о цене газа для населения на следующий период.

Напомним, 12 февраля НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании — поставщику природного газа.

Источник: Ракурс


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