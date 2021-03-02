Военнослужащая застрелилась на Запорожской АЭС

Самоубийство. Фото: Главком

https://racurs.ua/n151189-voennoslujaschaya-zastrelilas-na-zaporojskoy-aes.html

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На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая Национальной гвардии. Женщина несла службу по охране порядка на объекте.

34-летняя женщина находилась на службе по контракту. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на источники в полиции.

Тело военной с огнестрельным ранением головы было обнаружено на посту охраны. Выстрел был сделан из табельного оружия — пистолета Макарова. Молодая женщина проходила службу в военной части 3042 Нацгвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства самоубийства. В частности, оперативники устанавливают круг общения погибшей.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил молодой военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Ему было всего 19 лет.