Евровидение-2021 изменило формат — организаторы раскрыли нововведения

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Ракурс

Евровидение в 2021 году состоится в новом формате. Организаторы намерены реализовать второй сценарий проведения мероприятия, который позволит всем участникам соблюдать социальную дистанцию.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Евровидения.

Дух и традиция конкурса песни Евровидение заключаются в том, чтобы объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме, — отметил исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.

Всем артистам рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. При этом они должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 ч до вылета. По прибытии в Нидерланды, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда им нужно отправиться в концертный зал для репетиций или выступлений. Члены делегаций и журналисты регулярно будут проходить тестирование в специальном помещении рядом со сценой.

Если кто-то получает положительный результат теста на коронавирус — начнет действовать протокол изоляции, — добавили в пресс-релизе.

Число членов делегаций из разных стран и представителей СМИ сократят. Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу, организаторы будут принимать позже.

Напомним, в прошлом году 65-й по счету конкурс Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Впоследствии Европейский вещательный союз решил провести финал Евровидения-2021 22 мая в Роттердаме.

Украину на Евровидении в 2021 году будет представлять группа Go_A с песней «Шум».