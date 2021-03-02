Євробачення-2021 змінило формат — організатори розкрили нововведення

https://racurs.ua/ua/n151188-ievrobachennya-2021-zminylo-format-organizatory-rozkryly-novovvedennya.html

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Євробачення у 2021 році відбудеться у новому форматі. Організатори мають намір реалізувати другий сценарій проведення заходу, який дозволить усім учасникам дотримуватися соціальної дистанції.

Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому у вівторок на сайті Євробачення.

Дух і традиція конкурсу пісні Євробачення полягають в тому, щоб об'єднати Європу на одній сцені, і ми все ще сповнені рішучості домогтися цього в травні в Роттердамі, — зазначив виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Всім артистам рекомендується пройти карантин за п’ять днів до вильоту в Нідерланди. При цьому вони повинні мати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не пізніше ніж за 72 год до вильоту. Після прибуття до Нідерландів, делегації повинні залишатися в своїх готелях, за винятком випадків, коли їм потрібно відправитися в концертний зал для репетицій чи виступів. Члени делегацій і журналісти регулярно проходитимуть тестування в спеціальному приміщенні поряд зі сценою.

Якщо хтось отримує позитивний результат тесту на коронавірус — почне діяти протокол ізоляції, — додали у прес-релізі.

Кількість членів делегацій з різних країн і представників ЗМІ скоротять. Рішення про те, чи зможуть глядачі бути присутніми на шоу, організатори ухвалюватимуть пізніше.

Нагадаємо, торік 65-й за рахунком конкурс Євробачення скасували через пандемію коронавірусу. Згодом Європейський мовний союз вирішив провести фінал Євробачення-2021 22 травня в Роттердамі.

Україну на Євробаченні у 2021 році представлятиме гурт Go_A з піснею «Шум».