Туман та мокрий сніг – якою буде погода 3 березня. Фото: pikist.com

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Погода в Україні в середу, 3 березня, прогнозується хмарна, в східних областях пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом.

На решті території країни істотних опадів не очікується. На дорогах, крім центральних та більшості південних областей, утримається ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

У західних частинах країни згуститься туман, вранці місцями видимість знизиться до 900 м. Вітер західний, північно-західний, 3−11 м/с, пориви до 15 м/с.

Погода у Києві прогнозується без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0−2° тепла, а вдень очікується 7−9° вище нуля.

Погода в Харкові вночі буде з дощем та снігом, вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 3−5° вище нуля.

Погода в Одесі очікується без опадів. Температура повітря вночі буде 0−2° тепла, а вдень обіцяють 10−12° з позначкою плюс.

Погода у Львові також прогнозується без опадів. Вночі очікується 0−2° вище нуля, а вдень прогнозують 7−9° тепла.

Погода в Карпатах буде хмарною, опадів не прогнозують. Вночі очікується 0−2° нижче нуля, а вдень буде 10−12° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 березня прогнозується відносно спокійна, вранці очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, синоптики опублікували прогноз погоди на березень.