Доісторичний примат. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151186-ridkisni-ostanky-starodavnih-prymativ-vidkopaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Останки стародавніх приматів, які жили відразу після мел-палеогенового вимирання, вдалося виявити археологам в американському штаті Монтана.

Вік унікальної знахідки оцінюють у 65,9 млн років. Про це повідомляє Naked science.

Повідомляється, що знайдені останки значно відсувають дату існування останнього загального предка всіх приматів у минуле, тому що ці далекі предки мавп жили трохи більш як 100 тис. років тому після мел-палеогенового вимирання, унаслідок якого зникли всі нелетючі динозаври. Це дає змогу припускати, що їхні попередники існували пліч-о-пліч зі стародавніми ящерами.



Палеонтологи виявили кілька зубів, а також фрагменти щелепних кісток двох представників вимерлого роду Purgatorius, найдавнішого серед приматів. Один із них — P. janisae — був уже відомий вченим, проте P. mckeeveri був описаний уперше.

Зовні пургаторіуси були схожі швидше на гризунів, ніж на мавп, але деякі деталі будови зубів уже дають змогу віднести їх до протоприматів, а також виділити P. mckeeveri в окремий різновид.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що останки гігантського динозавра знайшли аргентинські палеонтологи під час розкопок. Зараз рейтинг найбільших у світі динозаврів очолює аргентинозавр, який досягав довжини 30−40 м і важив до 100 т. Але в групі є титанозаври, які відрізнялися надзвичайно довгою шиєю й маленькою головою. До цієї ж групи належить динозавр, часткові останки якого виявили кілька років тому в долині аргентинської річки Неукен.