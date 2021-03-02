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Доисторический примат. Фото: Istock

Редчайшие останки древних приматов откопали ученые (ФОТО)

2 мар 2021, 17:36
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Останки древних приматов, которые жили сразу после мел-палеогенового вымирания, удалось обнаружить археологам в американском штате Монтана.

Возраст уникальной находки оценивают в 65,9 млн лет. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что найденные останки значительно отодвигают дату существования последнего общего предка всех приматов в прошлое, так как эти дальние предки обезьян жили немногим более 100 тыс. лет назад после мел-палеогенового вымирания, в результате которого исчезли все нелетавшие динозавры. Это позволяет предположить, что их предшественники существовали бок о бок с древними ящерами.

Находка ученых. Фото: Naked science

Палеонтологи обнаружили несколько зубов, а также фрагменты челюстных костей двух представителей вымершего рода Purgatorius, древнейшего среди приматов. Один из них — P. janisae — был уже известен ученым, однако P. mckeeveri был описан впервые.


Внешне пургаториусы были похоже скорее на грызунов, чем на обезьян, но некоторые детали строения зубов уже позволяют отнести их к протоприматам, а также выделить P. mckeeveri в самостоятельный вид.

Первобытные приматы. Фото: Naked science

Напомним, ранее мы сообщали, что останки гигантского динозавра нашли аргентинские палеонтологи во время раскопок. Сейчас рейтинг крупнейших в мире динозавров возглавляет аргентинозавр, который достигал длины 30−40 м и весил до 100 т. Но в группе есть титанозавры, которые отличались чрезвычайно длинной шеей и маленькой головой. К этой же группе относился динозавр, частичные останки которого обнаружили несколько лет назад в долине аргентинской реки Неукен.


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