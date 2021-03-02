Доисторический примат. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151186-redchayshie-ostanki-drevnih-primatov-otkopali-uchenye-foto.html

Ракурс

Останки древних приматов, которые жили сразу после мел-палеогенового вымирания, удалось обнаружить археологам в американском штате Монтана.

Возраст уникальной находки оценивают в 65,9 млн лет. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что найденные останки значительно отодвигают дату существования последнего общего предка всех приматов в прошлое, так как эти дальние предки обезьян жили немногим более 100 тыс. лет назад после мел-палеогенового вымирания, в результате которого исчезли все нелетавшие динозавры. Это позволяет предположить, что их предшественники существовали бок о бок с древними ящерами.





Палеонтологи обнаружили несколько зубов, а также фрагменты челюстных костей двух представителей вымершего рода Purgatorius, древнейшего среди приматов. Один из них — P. janisae — был уже известен ученым, однако P. mckeeveri был описан впервые.

Внешне пургаториусы были похоже скорее на грызунов, чем на обезьян, но некоторые детали строения зубов уже позволяют отнести их к протоприматам, а также выделить P. mckeeveri в самостоятельный вид.





Напомним, ранее мы сообщали, что останки гигантского динозавра нашли аргентинские палеонтологи во время раскопок. Сейчас рейтинг крупнейших в мире динозавров возглавляет аргентинозавр, который достигал длины 30−40 м и весил до 100 т. Но в группе есть титанозавры, которые отличались чрезвычайно длинной шеей и маленькой головой. К этой же группе относился динозавр, частичные останки которого обнаружили несколько лет назад в долине аргентинской реки Неукен.