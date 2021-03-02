У нас были деловые отношения — Медведчук о визитах к Порошенко домой

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Виктор Медведчук, пророссийский нардеп рассказал об отношениях с Петром Порошенко во времена его президентства. Кум Путина заверил журналистов, что ничего не приобрел в 2014—2019 годы.

Сейчас обвиняют Порошенко, я тоже его во многом виню. Что он допустил, что страна стала бедной, а при Зеленскому — вообще нищей. Он допустил, что ввели внешнее управление… Но сплетни в отношении бизнеса, о канале — это бред, — убеждает Медведчук в интервью «ВВС Украина».

Нардеп заверил, что в его семье никогда не было никаких бизнесов в интересах Порошенко или его окружения. В то же время он подтвердил информацию о том, что ему приходилось встречаться с Порошенко, в том числе и дома у тогдашнего главы государства.

И это не я с ним встречался, а он со мной… Да, у него дома, почему нет? У нас не было дружеских отношений, у нас они были деловые. А эти деловые отношения были связаны с тем, что я занимался обменом, — добавил Медведчук.

Член ОПЗЖ напомнил, что в свое время он приезжал в Администрацию президента, а также несколько раз ездил домой к Порошенко.

Если я, допустим, еду в Москву, мне надо поговорить по поводу обмена пленными, а это суббота и воскресенье, куда я должен был приезжать? Что тут такого… Он ко мне обращался по разным вопросам, связанных с Россией. Я помогал не ему, а Украину. И все, что я делал по просьбе Порошенко, — это все было в интересах Украины, — добавил Медведчук.

Он также отметил, что Порошенко в свое время покинул ряды партии, которую тот возглавлял (СДПУ (о) — ред.). Также нардеп добавил, что в последний раз встречался с Порошенко в 2018 году или в начале 2019 года.