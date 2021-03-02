У нас були ділові відносини — Медведчук про візити до Порошенка додому

https://racurs.ua/ua/n151185-u-nas-buly-dilovi-vidnosyny-medvedchuk-pro-vizyty-do-poroshenka-dodomu.html

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Віктор Медведчук, проросійський нардеп, розповів про стосунки з Петром Порошенком у часи його президентства. Кум Путіна запевнив журналістів, що не придбав нового бізнесу у 2014−2019 роках.

Зараз звинувачують Порошенка, я теж його багато в чому звинувачую. Що він допустив, що країна стала бідною, а при Зеленському — взагалі злиденною. Він допустив, що ввели зовнішнє управління… Але плітки щодо бізнесу, щодо каналу — це маячня, — переконує Медведчук в інтерв’ю «ВВС Україна».

Нардеп запевнив, що у його сім’ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення. Водночас він підтвердив інформацію про те, що йому доводилося зустрічатися з Порошенком, зокрема й вдома у тодішнього глави держави.

І це не я з ним зустрічався, а він зі мною… Так, у нього вдома, чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов’язані з тим, що я займався обміном, — додав Медведчук.

Член ОПЗЖ нагадав, що свого часу він приїздив до Адміністрації президента, а також кілька разів їздив додому до Порошенка.

Якщо я, припустимо, їду до Москви, мені треба розмовляти з приводу обміну полоненими, а це субота і неділя, куди я повинен був приїжджати? Що тут такого… Він до мене звертався з різних питань, пов’язаних з Росією. Я допомагав не йому, а Україні. І все, що я робив на прохання Порошенка, — це все було в інтересах України, — додав Медведчук.

Він також зауважив, що Порошенко свого часу покинув лави партії, яку той очолював (СДПУ (о) — ред.). Також нардеп додав, що востаннє зустрічався з Порошенком у 2018 чи на початку 2019 року.