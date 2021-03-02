Санкції проти Росії запровадили США через отруєння та арешт Навального. Фото: УП

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Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти російських високопосадовців через спробу вбивства та ув’язнення Олексія Навального, а також проти 14 юридичних осіб, причетних до виробництва хімічних речовин.

Про це розповіли представники уряду США на телефонному брифінгу, повідомляє Axios.

Міністерство фінансів запроваджує санкції проти сімох високопосадовців російського уряду, — повідомила представник адміністрації Байдена.

Вона уточнила, що це стане відповіддю США на спробу отруєння, а також ув’язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального. Прізвища російських посадовців, щодо яких запроваджуються санкції, поки не називалися.

Крім того, адміністрація Байдена оголосила санкції проти 14 організацій та підприємств. Більшість із них, за словами американської сторони, займалися виробництвом біологічних та хімічних речовин.

Також у вівторок почали діяти нові санкції Євросоюзу, запроваджені проти високопоставлених російських чиновників за ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

У санкційному списку ЄС — глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.