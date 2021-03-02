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Ракурс
Санкции против России ввели США из-за отравления и ареста Навального. Фото: УП

Санкции против России ввели США из-за отравления и ареста Навального

2 мар 2021, 17:16
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Вашингтон объявил о введении санкций против российских должностных лиц из-за попытки убийства и ареста Алексея Навального, а также против 14 юридических лиц, причастных к производству химических веществ.

Об этом сообщили представители правительства США на телефонном брифинге, пишет Axios.

Министерство финансов вводит санкции против семерых должностных лиц высокого ранга российского правительства, — сказала представитель администрации Байдена.

Она уточнила, что это станет ответом США на попытку отравления, а также арест российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Фамилии российских должностных лиц, в отношении которых вводятся санкции, не назывались.

Кроме того, администрация Байдена объявила санкции против 14 организаций и предприятий. Большинство из них, по словам американской стороны, занималось производством биологических и химических веществ.

Также во вторник начали действовать новые санкции Евросоюза, введенные против высокопоставленных российских чиновников за заключение оппозиционера Алексея Навального.


В санкционном списке ЕС — глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Источник: Ракурс


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