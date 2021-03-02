Ілон Маск. Фото: Комерсант

https://racurs.ua/ua/n151183-potisnyty-ilona-maska-vyrishyly-v-volvo-detali.html

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Volvo повністю перемикнеться на виробництво електромобілів до 2030 року. Від виробництва гібридів і автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння планують відмовитися.

У такий спосіб компанія може потіснити Ілона Маска і його компанію Tesla (Тесла) на ринку електромобілів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що компанія відзначила високий попит на електрокари та вирішила, що ринок автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння скорочується. Технічний директор автовиробника Хенрік Грін заявив, що у машин на бензині немає майбутнього в довгостроковій перспективі.

Повністю електричний преміальний сегмент буде найбільш швидкозростаючою частиною автомобільного ринку, впевнений автогігант. Так, у 2020 році Volvo запустила продажу електричного автомобіля XC40 Recharge, а вже до 2025 року планується, що 50% від глобальних продажів компанії доведеться на електромобілі, решта — на гібриди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Mercedes-Benz перетворив свій компактний кросовер Mercedes-Benz GLA в електромобіль Mercedes-Benz EQA. Цю новинку вже представили офіційно, у продажу в Європі вона повинна з’явитися в лютому. Новий автомобіль доповнить лінійку EQ, в рамках якої Mercedes-Benz виводить на ринок моделі з гібридними та повністю електричними силовими установками.