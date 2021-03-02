Илон Маск. Фото: Коммерсант

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Volvo переключится на производство электромобилей уже к 2030 году. От производства гибридов и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания планируют и вовсе отказаться.

Таким образом компания может потеснить Илона Маска и его компанию Tesla (Тесла) на рынке электромобилей. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что компания отметила высокий спрос на электрокары и решила, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращается. Технический директор автопроизводителя Хенрик Грин заявил, что у машин на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе.

Полностью электрический премиальный сегмент будет самой быстрорастущей частью автомобильного рынка, уверен автогигант. Так, в 2020 году Volvo запустила продажи электрического автомобиля XC40 Recharge, а уже к 2025 году планируется, что 50% от глобальных продаж компании придется на электромобили, остальное ― на гибриды.

Напомним, ранее мы сообщали, что Mercedes-Benz превратил свой компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA в электромобиль Mercedes-Benz EQA. Эту новинку уже представили официально, в продаже в Европе она должна появиться в феврале. Новый автомобиль дополнит линейку EQ, в рамках которой Mercedes-Benz выводит на рынок модели с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.