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Туман и мокрый снег – какой будет погода 3 марта. Фото: pikist.com

Туман и мокрый снег — какой будет погода 3 марта (КАРТА)

2 мар 2021, 17:59
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Погода в Украине в среду, 3 марта, прогнозируется облачная, в восточных областях пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.

На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. На дорогах, кроме центральных и большинства южных областей, удержится гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

В западных частях страны сгустится туман, утром местами видимость снизится до 900 м. Ветер западный, северо-западный, 3−11 м/с, порывы до 15 м/с.

Погода в Украине на 3 марта. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве прогнозируется без осадков. Ночью столбики термометров покажут 0−2° тепла, а днем ​​ожидается 7−9° выше нуля.

Погода в Харькове ночью будет с дождем и снегом, днем ​​осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​— 3−5° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет 0−2° тепла, а днем ​​обещают 10−12° с отметкой плюс.

Погода во Львове также прогнозируется без осадков. Ночью ожидается 0−2° выше нуля, а днем ​​прогнозируют 7−9° тепла.

Погода в Карпатах будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью ожидается 0−2° ниже нуля, а днем ​​будет 10−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 марта прогнозируется относительно спокойная, утром ожидается слабая магнитная буря.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики опубликовали прогноз погоды на март.

Источник: Ракурс


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