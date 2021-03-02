Військовослужбовиця застрелилася на Запорізькій АЕС

Самогубство. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n151189-viyskovoslujbovycya-zastrelylasya-na-zaporizkiy-aes.html

Ракурс

На Запорізькій атомній електростанції застрелилася військовослужбовиця. Жінка несла службу з охорони порядку на об'єкті.



34-річна жінка перебувала на службі за контрактом. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела у поліції.

Тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови було виявлено на посту охорони. Постріл був зроблений з табельної зброї — пістолета Макарова. Молода жінка проходила службу у військовій частині 3042 Нацгвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини самогубства. Зокрема, оперативники встановлюють коло спілкування померлої.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил молодий військовослужбовець Збройних сил України загинув через необережне поводження зі зброєю. Йому було лише 19 років.