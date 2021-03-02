Санкції проти Медведчука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151192-dogodyty-baydenu-sankciyamy-proty-medvedchuka-namagavsya-zelenskyy-ft.html

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Санкції проти Медведчука, які запровадила Рада національної безпеки і оборони України, частково є спробою президента Володимира Зеленського здобути прихильність адміністрації нового президента США Джо Байдена.

Аналітики називають це найважливішою зміною політики Зеленського з моменту інавгурації. Про це повідомляє Financial Times.

Санкції проти Медведчука та пов’язаних із ним телеканалів дають українцям надію щодо ще більших заходів проти олігархів, вважають у виданні. Натомість у РНБО натякають, що і справді готують більше санкцій. До запровадження цих санкцій проти Медведчука та його соратників, Зеленський не робив рішучих дій у боротьбі з олігархами, хоч його й обрали за обіцянки «зламати систему» захоплення держави купкою олігархів.

Зокрема, уряд Зеленського не дотримався вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) про відкриття кримінальних проваджень проти олігарха Ігоря Коломойського в справі «ПриватБанку». Проте 23 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру трьом колишнім найвищим посадовцям «ПриватБанку». Саме це підвищило сподівання, що далі уряд Зеленського може взятися за Коломойського і його партнерів.

Ці дії також можуть сподобатися адміністрації Байдена, вважають у FT. Федеральна служба безпеки США розслідує Коломойського за можливе відмивання коштів «ПриватБанку» через комерційну та промислову власність, а Медведчук перебуває під американськими санкціями за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що топ-фігурант справи «ПриватБанку» хотів втекти з України. Літак із колишнім банкіром посадили під Києвом. Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко.