Кличко выиграл у «1+1» иск о фейках в программе Дубинского

Кличко. Фото: Украинформ

https://racurs.ua/n151194-klichko-vyigral-u-1-1-isk-o-feykah-v-programme-dubinskogo.html

Ракурс

Виталий Кличко, мер Киева, выиграл иск к каналу «1+1» относительно программы «Гроші» Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация

Согласно решению, канал должен опровергнуть информацию о Кличко и удалить ее со всех связанных с ней информационных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к «Телерадиокомпании «Студия 1+1» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно тексту решения, иск мэр Киева и соистец Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года — после выхода в эфир «Студии 1 + 1» программы «Гроші» Александра Дубинского. Судья Наталья Ларионова иск удовлетворила частично.

Суд признал информацию в сюжете канала «1+1» «Как воруют у киевлян, или схемы Кличко на МАФах» от 24 июня 2019 года недостоверной и такой, которая задевает честь, достоинство, деловую репутацию Кличко и Белоцерковца.

В сюжете речь шла о том, что Кличко и руководитель Департамента городского благоустроя Дмитрий Белоцерковец якобы зарабатывают на киосках в столице, а МАФы «несогласных» демонтируют. В программе заявляли, что владельцы МАФов якобы платят «смотрящим» от 7 до 30 тыс. грн ежемесячно.

Суд обязал «Студию 1+1» опровергнуть недостоверную информацию относительно Кличко и Белоцерковца, а также удалить сюжет с сайта «1+1», YouTube канала «1+1» и соцсети Facebook. Суд также постановил взыскать с «1+1» в пользу Белоцерковца 50 тыс. грн для возмещения морального ущерба.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский, народный депутат от «Слуги народа» и бывший телеведущий, во время Революции Достоинства создавал фейки против Майдана на заказ окружения экс-президента Виктора Януковича. При содействии бывшего министра доходов Александра Клименко, Дубинский создал план из 20 мероприятий, среди которых были вбросы, фейковые ролики и псевдорасследования.