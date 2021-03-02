Медведи проснулись из спячки на Львовщине и попали на видео

Медведи. Фото: Суспільне

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Ракурс

Медведи на Львовщине проснулись после спячки в медвежьем приюте «Домажир», что находится под Львовом.

Представители приюта рассказали, что впервые за несколько лет в зимнюю спячку впали все 22 медведя. По словам директора приюта Игоря Николина, это свидетельствует о том, что в приближенных к природным условиям у медведей восстанавливаются инстинкты. Об этом сообщает «Суспільне».





В связи с пробуждением зверей в приюте объявили благотворительную акцию. Посетители могут принести овощи и фрукты, и вместе с персоналом покормить медведей, которые проснулись после зимней спячки. Сейчас в приюте готовят новые вольеры. Там смогут принять еще восемь медведей.



Они выходят из этого сна физиологически, у них обмен веществ меняется. Первые дни они практически ничего не едят. Единственное, что мы можем себе позволить — то они ищут корешки, а мы можем их подкармливать какими свежими фруктами, в частности, яблоками. Поэтому мы объявили такую акцию «Принеси яблочко — накорми мишку, — рассказал директор приюта.





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