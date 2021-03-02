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Ракурс
Санкции против России. Фото: УП

Кто из россиян попал под новые санкции США — список

2 мар 2021, 21:32
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Санкции против России ввели в США. Семь российских чиновников попали в санкционный список в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Среди них глава ФСБ России и генпрокурор. Об этом сообщает Министерство финансов США.


Сообщается, что отныне российские чиновники не имеют права собственности на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено производить с ними любые операции.

Санкции инициировали против:

  • директора ФСБ России Александра Бортникова;
  • главы управления администрации президента по внутренней политике России Андрея Ярина;
  • первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко;
  • заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова;
  • главы ФСИН России Александра Калашникова;
  • генпрокурора России Игоря Краснова.

И трех организаций:

  • 27-й научный центр Минобороны;
  • 33-й центральный НИИ Минобороны;
  • НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТа).

Напомним, ранее мы сообщали, что новые санкции против России на этой неделе введет Администрация президента США Джо Байдена в ответ на отравление и преследования оппозиционера Алексея Навального. Санкции Вашингтона будут синхронизированы с ограничительными мерами, которые готовит Брюссель.

Источник: Ракурс


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