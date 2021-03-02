Санкции против России. Фото: УП

https://racurs.ua/n151196-kto-iz-rossiyan-popal-pod-novye-sankcii-ssha-spisok.html

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Санкции против России ввели в США. Семь российских чиновников попали в санкционный список в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Среди них глава ФСБ России и генпрокурор. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сообщается, что отныне российские чиновники не имеют права собственности на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено производить с ними любые операции.

Санкции инициировали против:

директора ФСБ России Александра Бортникова;

главы управления администрации президента по внутренней политике России Андрея Ярина;

первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко;

заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова;

главы ФСИН России Александра Калашникова;

генпрокурора России Игоря Краснова.

И трех организаций:

27-й научный центр Минобороны;

33-й центральный НИИ Минобороны;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТа).

Напомним, ранее мы сообщали, что новые санкции против России на этой неделе введет Администрация президента США Джо Байдена в ответ на отравление и преследования оппозиционера Алексея Навального. Санкции Вашингтона будут синхронизированы с ограничительными мерами, которые готовит Брюссель.