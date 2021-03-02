3 березня свято. Фото: Istock

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3 березня святкують Всесвітній день дикої природи. Це свято було прийняте у 2013 році Генеральною Асамблеєю ООН. Саме ця дата пов’язана з подією 1973 року, коли у Вашингтоні була підписана одна з найбільших угод з охорони дикої природи — Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС).

Відзначають цю дату з метою привернути увагу суспільства до цінності та різноманіття дикої природи, нагадати про необхідність посилити боротьбу зі злочинами проти неї, а особливо з браконьєрством.

До Конвенції долучилось майже 180 держав, в тому числі й Україна, з 1999 року. Під міжнародною охороною на сьогодні знаходиться близько 5 тис. 600 видів тварин і понад 30 тисяч видів рослин. Об'єктами регулювання конвенції є не тільки живі тварини та рослини, а також загиблі і їх частини.

У цей день відбулося:

1669 — гетьман Дем’ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами (Глухівські статті), яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні самостійної зовнішньої політики;

1802 — у Відні опубліковано «Місячну сонату» Бетховена;

1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва;

1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);

1875 — «день народження» канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч;

1875 — у Парижі завершилася провалом прем'єра опери «Кармен» Жоржа Бізе;

1915 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — «Народження нації» режисера Девіда Гріффіта;

1917 — 3−4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР);

1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України;

1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш «Зоряно-смугастий прапор», написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні «To Anacreon in Heaven», офіційним гімном США;

1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома;

1952 — затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проектування;

1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера;

1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

У цей день народилися: