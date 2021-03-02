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3 березня свято. Фото: Istock
3 березня святкують Всесвітній день дикої природиhttps://racurs.ua/ua/n151198-3-bereznya-svyatkuut-vsesvitniy-den-dykoyi-pryrody.htmlРакурс
3 березня святкують Всесвітній день дикої природи. Це свято було прийняте у 2013 році Генеральною Асамблеєю ООН. Саме ця дата пов’язана з подією 1973 року, коли у Вашингтоні була підписана одна з найбільших угод з охорони дикої природи — Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС).
Відзначають цю дату з метою привернути увагу суспільства до цінності та різноманіття дикої природи, нагадати про необхідність посилити боротьбу зі злочинами проти неї, а особливо з браконьєрством.
До Конвенції долучилось майже 180 держав, в тому числі й Україна, з 1999 року. Під міжнародною охороною на сьогодні знаходиться близько 5 тис. 600 видів тварин і понад 30 тисяч видів рослин. Об'єктами регулювання конвенції є не тільки живі тварини та рослини, а також загиблі і їх частини.
У цей день відбулося:
- 1669 — гетьман Дем’ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами (Глухівські статті), яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні самостійної зовнішньої політики;
- 1802 — у Відні опубліковано «Місячну сонату» Бетховена;
- 1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва;
- 1866 — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);
- 1875 — «день народження» канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч;
- 1875 — у Парижі завершилася провалом прем'єра опери «Кармен» Жоржа Бізе;
- 1915 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — «Народження нації» режисера Девіда Гріффіта;
- 1917 — 3−4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР);
- 1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України;
- 1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш «Зоряно-смугастий прапор», написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні «To Anacreon in Heaven», офіційним гімном США;
- 1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома;
- 1952 — затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проектування;
- 1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера;
- 1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.
У цей день народилися:
- 1811 — Антін Могильницький, український письменник, громадський і політичний діяч, греко-католицький священник;
- 1831 — Джордж Мортімер Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів;
- 1845 — Кантор Георг Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин, що стала наріжним каменем в математиці;
- 1847 — Александер Грем Белл, американський винахідник (телефонний апарат) шотландського походження;
- 1862 — Бекетов Олексій Миколайович, український архітектор і педагог. Син засновника фізико-хімічної науки Миколи Бекетова, зять Олексія Алчевського;
- 1888 — Наталена Королева, українська письменниця. У своїх творах опрацьовувала історичні та біблійні теми;
- 1899 — Юрій Олеша, прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист. Одна з ключових фігур одеського літературного гуртка 1920-х;
- 1911 — Джин Гарлоу, американська кіноактриса, зірка 1930-х років, відома за прізвиськом «Платинова блондинка»;
- 1919 — Погорєлов Олексій Васильович, український математик;
- 1942 — Йон Ілієску, румунський політичний діяч, один з лідерів Грудневої революції (1989), президент Румунії (1989−96, з 2000 р.);
- 1977 — Кітінг Ронан, ірландський поп-співак, вокаліст гурту «Boyzone»;
- 1982 — Аіда Ніколайчук, українська співачка, переможець головного вокального конкурсу України «Ікс-Фактор».
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