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Ракурс
Китайська вакцина Sinovac спізнюється — Степанов

Китайська вакцина Sinovac спізнюється — Степанов

3 бер 2021, 10:30
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Китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech можуть не поставити в Україну в обумовлені контрактом терміни.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, контракт на першу партії вакцини передбачає поставку 700 тис. доз з умовою ефективності від 70%. Ця партія повинна бути доставлена в Україну протягом 30 днів з моменту реєстрації.

Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї. Тобто до 6 березня вони повинні поставити, — сказав він.

Степанов зазначив, що за контрактом логістика повинна бути реалізована вже найближчими днями.

Щось мені підказує, що може бути відтермінування за цим контрактом, — сказав очільник МОЗ.


Разом з тим, чиновник не уточнив, на скільки може бути відстрочена поставка вакцини Sinovac.

Нагадаємо, у грудні Україна підписала контракт на 1,9 млн доз з китайською компанією Sinovac. Поставки здійснюватимуться через компанію-посередника «Лекхім». У лютому «Лекхім» попросила відстрочити поставку вакцини і змінити умови контракту щодо ефективності. НАБУ почало розслідування про можливу закупівлю вакцин за завищеною вартістю.

Джерело: Ракурс


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