Китайская вакцина Sinovac опаздывает — Степанов

https://racurs.ua/n151205-kitayskaya-vakcina-sinovac-opazdyvaet-stepanov.html

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Китайскую вакцину против коронавируса Sinovac Biotech могут не поставить в Украину в обусловленный контрактом срок.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, контракт на первую партии вакцины предусматривает поставку 700 тыс. доз с условием эффективности от 70%. Эта партия должна быть доставлена в Украину в течение 30 дней с момента регистрации.

Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае. То есть до 6 марта они должны поставить, — сказал он.

Степанов отметил, что по контракту поставка должна состояться уже в ближайшие дни.

Что-то мне подсказывает, что может быть перенос сроков по этому контракту, — сказал глава МОЗ.



Вместе с тем, чиновник не уточнил, на сколько может быть отсрочена поставка вакцины Sinovac.

Напомним, в декабря Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставки будут осуществляться через компанию-посредника «Лекхим». В феврале «Лекхим» попросила отсрочить поставку вакцины и изменить условия контракта об эффективности. НАБУ начало расследование о возможной закупке вакцин по завышенной стоимости.