Австрия не будет расследовать деятельность архитекторов в оккупированном Крыму. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151204-avstriya-otkazalas-rassledovat-deyatelnost-arhitektorov-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Строительство австрийцами оперного театра в оккупированном Россией Крыму прокуратура Австрии не будет расследовать.

Офис прокурора Вены решил не расследовать причастность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au к строительству театра в Севастополе. Об этом 3 марта сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии.

Дипломаты отметили, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму получило задание расследовать деятельность бюро в аннексированном Крыму. Однако впоследствии прокуратура выступила против начала предварительного расследования деятельности компании.

Напомним, известное австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb (l)au участвует в построении оперного театра в Севастополе за деньги оккупантов. В МИД Украины в декабре 2020 года обещали, что введут санкции против бюро. Дипломаты призвали иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с австрийским бюро. Впоследствии в ведомстве заявили, что руководству бюро запретят въезд в Украину.

Прокуратура Автономной Республики Крыма из-за незаконного строительства на аннексированном полуострове открыла уголовное производство против представителей австрийского бюро.

В феврале Министерство иностранных дел Австрии заявило, что действия частных компаний не стоит рассматривать как позицию государства.