Австрія не розслідуватиме діяльність архітекторів в окупованому Криму. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151204-avstriya-vidmovylasya-rozsliduvaty-diyalnist-arhitektoriv-v-okupovanomu-krymu.html

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Будівництво австрійцями оперного театру в окупованому Росією Криму прокуратура Австрії не розслідуватиме.

Офіс прокурора Відня вирішив не розслідувати причетність австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb (l)au до будівництва театру в Севастополі. Про це 3 березня повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

Дипломати зазначили, що Федеральне агентство захисту держави та протидії тероризму отримало завдання розслідувати діяльність бюро в анексованому Криму. Однак згодом прокуратура виступила проти початку попереднього розслідування діяльності компанії.

Нагадаємо, відоме австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb (l)au бере участь у побудові оперного театру в Севастополі за гроші окупантів. В МЗС України у грудні 2020 року обіцяли, що запровадять санкції проти бюро. Дипломати закликали іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з австрійським бюро. Згодом у відомстві заявили, що керівництву бюро заборонять в’їзд до України.

Прокуратура Автономної Республіки Криму через незаконне будівництво на анексованому півострові відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського бюро.

У лютому Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що дії приватних компаній не варто розглядати як позицію держави.