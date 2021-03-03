Не более 2 тыс. в сутки — в Минздраве сообщили темпы вакцинации в Украине

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Вакцинация в Украине длится не более недели и пока в стране прививки получило менее 7 тыс. человек.

За сутки 2 марта привито против COVID-19 1 тыс. 983 человека.

С начала кампании первую дозу получили 6888 человек, сообщили 3 марта в Минздраве.

За минувшие сутки темпы вакцинации препаратом Covieshield составили 1 тыс. 764 человека в сутки, а в воскресенье прививки не проводились.

За сутки самое большое количество привитых зафиксировали в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании — также в Донецкой области (620 прививок).

Меньше всего прививок сделали в Сумской, Харьковской, Черкасской областях (по 30) и в Кировоградской области (40). В Киеве за сутки вакцину получили 90 человек.

Напомним, что сейчас идет первая волна вакцинации индийским препаратом Covieshield. Пока прививки получают медики и военные, а также публичные лица для создания положительного имиджа вакцинации. Вчера публично прививались президент Украины и главный санитарный врач.

2 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал статистику записи через приложение «Дія» в лист ожидания вакцинации против COVID-19. В условиях пандемии сервис позволит избегать социальных контактов и не стоять в очередях. 45 тыс. граждан уже записались на прививку.